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Коммерческая недвижимость в Гревена, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Двухэтажное помещение владеет площ…
€525,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
€126,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение общей площадью 1500 кв.м. Здание используется как торговый …
€1,05 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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