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Виллы в Георгиополис, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Likotinerea, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Likotinerea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
€330,000
Realting.com
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