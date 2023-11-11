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Коммерческая недвижимость в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

7 объектов найдено
Склад 1 спальня в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Склад 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 1
Center ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 59 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€53,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 100 кв.м, расположенное в самом це…
€105,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 3000 м², в районе промышленной зоны Калохори, в пр…
€2,70 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в промышленной зоне города Салоники. Помещение, площадью 36…
€270,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажный магазин с полуподвальным помещением, этажом на уровне земли и первым э…
€280,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес помещение на главной улице города общей площадью 330 кв.м. Он состоит из 2 …
€330,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 435 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
€260,000
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