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Жильё в Chortiatis, Греция

дома
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10 объектов найдено
Дом 5 спален в Chortiatis, Греция
Дом 5 спален
Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 470 m2, 3 Уровни, Хоро…
€650,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€220,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 1-й этаж, …
€114,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€270,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€435,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€300,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€425,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€260,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€355,000
Дом 5 комнат в Chortiatis, Греция
Дом 5 комнат
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Площадь 270 м²
For sale a detached house of 270 m² in Chortiatis
€280,000
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