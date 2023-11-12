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Греция
Земельные участки
Ханья
Земельные участки в Ханья, Греция
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145 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€215,000
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Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 758 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€140,000
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Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€105,000
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Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4265 кв.м. на острове Крит. На территории …
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Galatas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Kalathas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€145,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Kathiana, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8131 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Marmaras, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 476 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Pazinos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Kathiana, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11799 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€1,28 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 486 кв.м. на острове Крит. На территории земельный учас…
€240,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Vrises, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в центральной Греции
€97,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Patellari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции
€145,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pazinos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5963 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки
Ханья, Греция
Добро пожаловать на этот красивый участок земли для продажи в Агии Апостолой, Ханья на остро…
€850,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Като Сталос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1372 кв.м. на острове Крит. На территории …
€305,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Patellari, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5321 кв.м. на острове Крит. На территории …
€235,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Като Сталос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море
Ханья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 439 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€190,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Mournies, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 370 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки
Ханья, Греция
Большая прибрежная земля 34000 м2, в исключительном месте недалеко от эксклюзивной деревни Т…
€3,40 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Varipetro, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€200,000
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Земельные участки
Стерне, Греция
Участок для продажи в Стернесе, Акротири, в отличном месте, недалеко от аэропорта по дороге …
€65,000
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Земельные участки
Стерне, Греция
Участок для продажи в Стернесе, Ханья, в отличном месте, недалеко от аэропорта по дороге к п…
€95,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Mournies, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
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