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Chalcedon
Коммерческая недвижимость в Chalcedon, Греция
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7 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
1
460 м²
3
Продается магазин в пригороде г. Салоники. Здание состоит из 3 этажей и имеет площадь 460 кв…
€530,000
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Отель 7 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
7
480 м²
1
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
€1,20 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
1
513 м²
3
Продается помещение под бизнес в пригороде Салоник. Помещение состоит из трёх уровней и его …
€600,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Anchialos, Греция
1
70 м²
1
Продаются помещения под офисы и магазины в пригороде Салоник. Помещения расположены на перво…
€120,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
1
452 м²
1
Продается бизнес площадью 452 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Коммерческ…
€580,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
мост, Греция
1
480 м²
1
Продаётся бензоколонка на трассе Салоники - Эдесса. На территории бензоколонки имеется кафе …
€330,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Chalcedon, Греция
1
2 800 м²
1
На продажу выставлена коммерческая недвижимость, расположенная в Салониках, в регионе Диават…
€1,65 млн
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