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Квартиры в Chalcedon, Греция

двухкомнатные
5
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Anchialos, Греция
Квартира 2 спальни
Anchialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 68 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в мост, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
мост, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€85,000
Квартира 2 спальни с Spalni в мост, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
мост, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в мост, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
мост, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€180,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в мост, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
мост, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в мост, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
мост, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пя…
€210,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Chalcedon, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Chalcedon, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€87,000
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