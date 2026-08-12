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Офисы в периферии Центральной Македония, Греция

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2 объекта найдено
Офис 210 м² в Неа-Фокея, Греция
Офис 210 м²
Неа-Фокея, Греция
Площадь 210 м²
Уникальная коммерческая недвижимость доступна в сердце Неа Фокеа, Халкидики. Недвижимость им…
$546,768
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Агентство
Halkidiki Properties
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Офис 42 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 42 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
$74,250
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