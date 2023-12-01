Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Аридея

Коммерческая недвижимость в Аридея, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Piperies, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс, который находится в живописной, горной местности…
€960,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Piperies, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м в городе Аридея. Помещение функционирует…
€750,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ydrea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ydrea, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 240 м²
Количество этажей 1
На продажу выставленокоммерческое помещение3240 кв.м. в 15000 кв.м. участкеврегионеАридея. 3…
€2,25 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти