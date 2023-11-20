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Коммерческая недвижимость в Архея Олимпия, Греция

4 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
€3,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 734 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
На продажу предоставляется комплекс - клуб для торжеств в историческом месте на полуострове …
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Макрисия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Макрисия, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу торговый центр 1150 кв.м расположен в историчискам районе Олимбия Здан…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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