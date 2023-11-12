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Коммерческая недвижимость в Амаринтос, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
Комнаты 1
Площадь 946 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 км от …
€1,28 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Амаринтос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Амаринтос, Греция
Комнаты 1
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 8 квартир, в городе Амаринтос. Квартиры расположены на 1…
€360,000
Отель 1 комната с furnishings в Амаринтос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амаринтос, Греция
Комнаты 1
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
€690,000
Realting.com
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