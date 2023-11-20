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Коммерческая недвижимость в Увы, Греция

13 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 28 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€70,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается здание офисных помещений в приморском районе Алимос г. Афины. Здание состоит из 4 …
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Помещение площадью 270 кв.м расположено на первом этаже, 3-этажного здания и располагается н…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается помещение площадью 130 кв.м., расположенное на цокальном этаже. Есть разрешение на…
€135,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое здание площадью 4.500 кв.м. Находится в районе Алимос. …
€15,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 750 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€7,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 1.200 кв.м.Помещение состоит из:Подвального п…
€1,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Комерческое помещение расположено в районе Алимос. В настоящее время объект сдан в аренду по…
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Бизнес площадью 155 кв.м в районе Алимос, отличное месторасположение на самой центральной ул…
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 3-х этажное коммерческое здание в районе Глифада Объект состоит из :…
€2,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание 200 кв.м в районе Илиуполи. Объект состоит из :Первого этажа …
€370,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 983 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площядью 983 кв.м в районе Палео - Фали…
€1,72 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 956 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу здание коммерческого назначения общей площадью в 1,956 кв.м в районе…
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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