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Земельные участки в Agios Vasileios Municipality, Греция

29 объектов найдено
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Приморский рай в Агиос-Павлосе, Крит - Великолепный участок у моря на продажу! 🌊Представляем…
€380,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kerames, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kerames, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€320,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€405,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 901 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1901 кв.м. на острове Крит. На территории …
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
Комнаты 1
Площадь 359 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 359 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€125,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
Комнаты 1
Площадь 294 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 294 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€145,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Mariou, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 965 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1965 кв.м. на острове Крит. На территории …
€440,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лефкойя, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лефкойя, Греция
Комнаты 1
Площадь 32 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 32000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Mariou, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€420,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Меламбес, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Меламбес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Плакиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 850 кв.м. на острове Крит. На территории с…
€165,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Плакиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4730 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€295,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 41183 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4168 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4723 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8891 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
€800,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Плакиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 399 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pano Saktouria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4137 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ano Rodakino, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ano Rodakino, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4706 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Vasileios Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Vasileios Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лефкойя, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лефкойя, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1076 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиа Галини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
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