Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Sukuta
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Sukuta, Гамбия

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 70 м² в Sukuta, Гамбия
Ресторан, кафе 70 м²
Sukuta, Гамбия
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Мечта инвесторов. Красивая и прибыльная возможность. Эко-лодж расположен в самом сердце всег…
$614,896
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти