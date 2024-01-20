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Готовый бизнес в Sukuta, Гамбия

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1 объект найдено
Well-Maintained Apartment Complex in Senegambia-Kololi, The Gambia в Sukuta, Гамбия
Well-Maintained Apartment Complex in Senegambia-Kololi, The Gambia
Sukuta, Гамбия
Число комнат 18
Количество этажей 4
Инвестиционная возможность: Ухоженный жилой комплекс в Сенегамбия-Кололи, Гамбия Запрашивае…
€1,19 млн
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