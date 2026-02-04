Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Serrekunda
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Serrekunda, Гамбия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Serrekunda, Гамбия
Дом 8 комнат
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
ABC Недвижимость предлагает вам эту недвижимость для тех, кто хочет купить рядом со всеми во…
$136,344
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
