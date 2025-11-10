Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира
  5. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Гамбии

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Sukuta, Гамбия
Квартира 5 комнат
Sukuta, Гамбия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 2/2
Пески Кололи Квартира - это больше, чем просто аренда - это образ жизни. Расположенный в одн…
$4,051
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гамбии

с бассейном