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Коммерческая недвижимость в Kanifing Municipal Council, Гамбия

2 объекта найдено
Newly Built Apartment Complex with 12 units | Kotu | Gambia в Serrekunda, Гамбия
Newly Built Apartment Complex with 12 units | Kotu | Gambia
Serrekunda, Гамбия
Количество этажей 5
Explore the potential of this modern apartment complex located in the heart of Kotu, The Gam…
$521,227
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Newly Built Apartment Complex with 12 units | Kotu в Serrekunda, Гамбия
Newly Built Apartment Complex with 12 units | Kotu
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
🏢 Современный жилой комплекс на продажу – Коту, Гамбия 🇬🇲🔥 Сокращено до 460 000 евро - Мотив…
$520,968
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов