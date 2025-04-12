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Жильё в Kanifing, Гамбия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Serrekunda, Гамбия
Квартира 1 комната
Serrekunda, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
1, 2, and 3 bedroom Apartments | from $78,500 | Kanifing – Independence Stadium CALL GAMR…
$78,500
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Таунхаус 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Sukuta, Гамбия
Таунхаус 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Sukuta, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
3 минуты ходьбы от перстинных пляжей - в настоящее время под конструкцией 25% ПРОДАНО В ТЕЧЕ…
$147,000
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