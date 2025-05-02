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Продажа новостроек в Brikama

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Многоквартирный жилой дом The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Многоквартирный жилой дом The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Гамбия
от
$114,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
1 объект недвижимости 1
Роскошные апартаменты на продажу | Senegambia Strip The Hub — роскошная жизнь в самом сердце Сенегамбии Цены начинаются от 114 000 долларов за апартаменты с 1 спальней Откройте для себя новый уровень жизни в The Hub, исключительном комплексе роскошных апартаментов, расположенном в оживл…
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GamRealty
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