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Бунгало в Brikama, Гамбия

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1 объект найдено
Бунгало 6 спален с мебелью, с бытовой техникой в Brufut, Гамбия
Бунгало 6 спален с мебелью, с бытовой техникой
Brufut, Гамбия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
*** TWO FOR ONE! *** 3-Bedroom Semi-Attached Bungalows | Fully furnished | Brufut This Eu…
€135,000
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Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch

Параметры недвижимости в Brikama, Гамбия

недорогая
элитная
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