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Квартиры с видом на море в Brikama, Гамбия

Sukuta
6
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Sukuta, Гамбия
Квартира 3 комнаты
Sukuta, Гамбия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 13
New 1, 2 and 3-bedroom Apartments for Sale in Bijilo | The Horizon Luxury Seaside Living …
$57,000
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Квартира 3 комнаты в Sukuta, Гамбия
Квартира 3 комнаты
Sukuta, Гамбия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Studios Apartments and Penthouses for sale at Kololi Gardens | NEW with a 3-year payment pla…
$96,323
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Квартира 2 комнаты в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 комнаты
Sukuta, Гамбия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
Luxury Sea Side Apartments for Sale | Kololi – Senegambia Discover your dream seaside ret…
$148,717
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Квартира 3 комнаты в Tanji, Гамбия
Квартира 3 комнаты
Tanji, Гамбия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
1 and 2-bed Beachfront Apartments for Sale at Tanji Cliffs | Tanji Introducing Tanji Clif…
$89,600
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