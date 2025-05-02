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Квартиры с садом в Brikama, Гамбия

Sukuta
6
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня
Sukuta, Гамбия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 13
1, 2 and 3 bedroom Seaview Apartments | Bijilo | The Horizon Contact us for further detai…
$57,000
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Типы недвижимости в Brikama

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двухкомнатные

Параметры недвижимости в Brikama, Гамбия

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