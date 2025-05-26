Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Фарерские острова
  3. Земельные участки

Земельные участки на Фарерских островах

25 объектов найдено
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 245 м²
Участок под застройку с одобренным проектом для трехспальной виллы, расположенной в курортно…
$410,288
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1854 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,30 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 245 м²
Участок под застройку с одобренным проектом для трехспальной виллы, расположенной в курортно…
$410,288
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1012 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,23 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1162 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,23 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1218 м², с площадью застройки 373,55 м².Участок находится на терр…
$1,14 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1214 м², с площадью застройки 373.55 м².Участок находится на терр…
$1,30 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1147 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$997,228
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1387 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,37 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1093 м², с площадью застройки 373,55 м².Участок находится на терр…
$1,14 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1105 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$763,592
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 400 м²
Земельный участок для строительства отдельно стоящей виллы с 5 спальнями площадью 399,60 м2,…
$2,36 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1069 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,23 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 240 м²
Участок под застройку с одобренным проектом для трехспальной виллы, расположенной в курортно…
$398,891
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Уникальная возможность в самом сердце Сан-Брас де Алпортел. Этот земельный участок под застр…
$5,13 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1065 м², с площадью застройки 373.55 м².Участок находится на терр…
$1,14 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1371 м², с площадью застройки 373,55 м².Участок находится на терр…
$1,14 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 285 м²
Участок под застройку с одобренным проектом для трехспальной виллы, расположенной в курортно…
$512,860
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 2578 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,37 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1069 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,30 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1001 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,23 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 245 м²
Участок под застройку с одобренным проектом для трехспальной виллы, расположенной в курортно…
$410,288
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1044 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,23 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 122 000 м²
Земельный участок в финальной фазе лицензирования (Специальности) гостиничного проекта с 3 э…
$5,70 млн
Оставить заявку
Участок земли в Фарерские острова, Фарерские острова
Участок земли
Фарерские острова, Фарерские острова
Земельный участок площадью 1290 м², с площадью застройки 396.90 м².Участок находится на терр…
$1,14 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти