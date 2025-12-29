Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Эквадор
  3. Cumbaya
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Cumbaya, Эквадор

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Cumbaya, Эквадор
Дом 4 комнаты
Cumbaya, Эквадор
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 786 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивная резиденция, расположенная в Pillagua Urbanization, одном из самых престижных и …
$851,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Cumbaya, Эквадор
Дом 4 комнаты
Cumbaya, Эквадор
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Наслаждайтесь максимальным комфортом и элегантностью в этом потрясающем односемейном доме в …
$800,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти