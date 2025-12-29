Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Эквадор
  3. Cumbaya
  4. Жилая

Жилье в Cumbaya, Эквадор

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Cumbaya, Эквадор
Дом 4 комнаты
Cumbaya, Эквадор
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 786 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивная резиденция, расположенная в Pillagua Urbanization, одном из самых престижных и …
$851,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в La Primavera, Эквадор
Квартира 2 комнаты
La Primavera, Эквадор
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/4
Роскошная квартира на продажу в Кумбае, Кито, Эквадор, расположена в эксклюзивной Vista Herm…
$247,000
Квартира 7 комнат в Cumbaya, Эквадор
Квартира 7 комнат
Cumbaya, Эквадор
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Этаж 1/8
Наслаждайтесь лучшим районом Кумбая Кито в этой потрясающей новой квартире, готовой к переез…
$360,000
Дом 4 комнаты в Cumbaya, Эквадор
Дом 4 комнаты
Cumbaya, Эквадор
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Наслаждайтесь максимальным комфортом и элегантностью в этом потрясающем односемейном доме в …
$800,000
