О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL"
был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами.
Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2
Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.