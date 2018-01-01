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Thalassa Group

Грузия, Autonomous Republic of Adjara Batumi
;
Thalassa Group
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О застройщике

Строительно-девелоперская компания "Thalassa Group" строит жилой комплекс премиум-класса на  сказачном склоне Зеленого мыса - в экологически чистом, комфортабельном, туристическом районе Батуми, недалеко от Ботанического сада, в 800 метрах от моря!

Светлые и уютные квартиры с панорамным видом на море, горы и ботанический сад.

Дом строится из экологически чистых и энергоэффективных материалов. Комплекс включает в себя современную инфраструктуру и все необходимые условия для комфортной жизни.

При покупке квартиры у вас есть возможность получить дополнительную прибыль от вложенной инвестиции, в чем вам поможет руководство компании.

Строительно-девелоперская компания "Thalassa Group" строит жилой комплекс премиум-класса на  сказачном склоне Зеленого мыса - в экологически чистом, комфортабельном, туристическом районе Батуми, недалеко от Ботанического сада, в 800 метрах от моря!

Светлые и уютные квартиры с панорамным видом на море, горы и ботанический сад.

Дом строится из экологически чистых и энергоэффективных материалов. Комплекс включает в себя современную инфраструктуру и все необходимые условия для комфортной жизни.

При покупке квартиры у вас есть возможность получить дополнительную прибыль от вложенной инвестиции, в чем вам поможет руководство компании.

Наши агенты в Грузии
Tamar Lomidze
Tamar Lomidze
Другие застройщики
Citron Group
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3

 «Цитрон Групп» имеет большой опыт на строительном рынке Батуми. В данный момент компания реализует два девелоперских проекта: «Цитрон Резиденс Батуми» и «Цитрон Резиденс Чакви». Также, с именем компании связано и строительство одного из самых необычных комплексов для отдыха в Батуми,  «Цитрон Коттедж».

Компания реализовала несколько совместных проектов с крупным девелопером «H Group», который известен такими проектами как: «Seventh Heaven», «Alley Palace».

Tower Group
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3

TOWER GROUP - дочерняя компания девелоперской группы «Gza», компания с 15-летним солидным опытом в сфере девелопмента.

«Тауэр Груп» успешно завершила множество девелоперских проектов:

«Батуми Централ» - железнодорожный комплекс, в котором в 2021 году разместится филиал международной гостиничной сети Holiday Inn Express. Гостиничный комплекс «Шато Квирике» - гостиничный комплекс, построенный на участке земли в 6 гектаров, с собственным рестораном, подвалом, конференц-залами и банкетными залами, барами и бассейнами. Все это расположено в уникальной зоне отдыха.

Гостиничный комплекс «Квирике Хиллс» - гостиничный комплекс на вершине горы, состоящий из 20 коттеджей с уникальным дизайном, завершенной инфраструктурой и перспективой стать одним из самых популярных мест для горнолыжного отдыха в будущем. Нашей компании принадлежит один из масштабных проектов по обустройству автопарков в приграничной зоне и их полное обслуживание - автопарк с организованной инфраструктурой. Среди множества достижений компании одним из самых заметных является «Дом в Старом Батуми», проект, целью которого является эстетическая имитация инфраструктуры города в стиле ретро.

Имея многолетний опыт работы в девелоперском бизнесе, инвестируйте в свое будущее.

BATUMI VIEW APARTMENTS
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История инвестиционной компании ООО "Recan Group Georgia" на территории Грузии начинается с 2014 года.

Компания находиться во владении брендированной сети компании Rekan Group и Hawkary Group. Основная деятельность компании строительство жилых и торговых комплексов. Фундаментальными факторами успешной деятельности нашей компании является использование в строительстве только проверенных европейских технологий и добротных сертифицированных материалов, верные стратегические решения, эффективный менеджмент и защита интересов покупателей.

Наша цель – создать для вас и для вашей семьи максимально комфортные условия для жизни , мы стремимся быть связанными с высокими стандартами строительства и внести весомый вклад в развитие инфраструктуры города.

BLOX
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BLOX работает на рынке девелопмента недвижимости в Грузии с 2016 года и каждый день создает новые комфортные условия жизни. Нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов безопасными, отвечающими европейским стандартам, высококачественными жилыми помещениями, построенными в зеленых и спокойных районах. Наша команда постоянно работает над улучшением качества обслуживания, созданием комфортных условий оплаты, соответствующих потребностям клиентов. Мы ежедневно укрепляем имидж компании как надежного и стабильного партнера в девелоперской индустрии.

Dreamland Oasis Chakvi
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Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей  собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не выходя за пределы комплекса.

В комплексе есть объекты как для активного отдыха, так и для расслабляющего. К ним относятся бассейны, аквапарк, бары и рестораны, детские игровые площадки, охраняемый пляж, бульвар, боулинг, игровой зал, кинотеатры 3D, 7D и 9D, теннисные корты, футбольное поле, баскетбольная и воллейбольная площадки, кальянная, караоке и др.

Проект Dreamland Oasis в Аджарии осуществляется при участии крупнейшей европейской инвестиции. Учредителем является Австрийская компания «Albereta», которой принадлежит 82,7% акций, остальные 17,3% акций принадлежат Грузинским инвесторам. На данном этапе инвестиции в проект превышают 70 миллионов долларов США, а к 2023 году общая сумма инвестиций составит около 94 миллионов долларов США. После завершения проекта Dreamland Oasis Chakvi, компания планирует реализовать крупные проекты в других регионах Грузии

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