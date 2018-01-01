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О застройщике

Строительно-девелоперская компания "Thalassa Group" строит жилой комплекс премиум-класса на сказачном склоне Зеленого мыса - в экологически чистом, комфортабельном, туристическом районе Батуми, недалеко от Ботанического сада, в 800 метрах от моря!

Светлые и уютные квартиры с панорамным видом на море, горы и ботанический сад.

Дом строится из экологически чистых и энергоэффективных материалов. Комплекс включает в себя современную инфраструктуру и все необходимые условия для комфортной жизни.

При покупке квартиры у вас есть возможность получить дополнительную прибыль от вложенной инвестиции, в чем вам поможет руководство компании.

Строительно-девелоперская компания "Thalassa Group" строит жилой комплекс премиум-класса на сказачном склоне Зеленого мыса - в экологически чистом, комфортабельном, туристическом районе Батуми, недалеко от Ботанического сада, в 800 метрах от моря!

Светлые и уютные квартиры с панорамным видом на море, горы и ботанический сад.

Дом строится из экологически чистых и энергоэффективных материалов. Комплекс включает в себя современную инфраструктуру и все необходимые условия для комфортной жизни.

При покупке квартиры у вас есть возможность получить дополнительную прибыль от вложенной инвестиции, в чем вам поможет руководство компании.