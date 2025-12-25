Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Emerald Residence – Зеленый оазис с премиальной инфраструктурой
Созданный Avista Realty Group, Emerald Residence — первый и единственный жилой комплекс на Черногорском Адриатическом побережье, предназначенный для тех, кто ищет роскошь, комфорт и природу в одном месте.
Этот эксклюзивный…
Воплотим вашу мечту в реальность!
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки…
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории.
Сфера деятельности:
- проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов
- реконструкция объектов
- управление инвестициями в строительство и недвижимость
- продажа недвижимости
Kolasin Valleys – это премиальный горнолыжный курорт в северной Черногории, который с каждым годом привлекает всё больше внимания благодаря своим уникальным возможностям для инвестирования и отдыха. Проект объединяет 23 отеля и 73 шале, которые разрабатываются с учетом всех современных требо…