Ассоциация Застройщиков
Грузия, Грузия, г. Батуми, ул. Константина Гамсахурдия, 1
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2009
Языки общения
Русский
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О застройщике
В Ассоциацию Застройщиков входят ведущие строительные компании более чем в 18 странах мира. Это даёт возможность получить доступ к объектам недвижимости напрямую от застройщиков в режиме "одного окна" и бесплатное сопровождение на всех этапах сделок. Свяжитесь с нами для получения консультации и информации о выгодных предложениях, условиях приобретения, рассрочках, скидках, акциях и других возможностях.
Услуги
Консультации по выбору стран для приобретения недвижимости.
Подбор объектов недвижимости для ваших целей.
Составление стратегий инвестирования в недвижимость от 50000 $.
Сопровождение на всех этапах сделок.
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