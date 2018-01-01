  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Ассоциация Застройщиков

Ассоциация Застройщиков

Грузия, Грузия, г. Батуми, ул. Константина Гамсахурдия, 1
;
Ассоциация Застройщиков
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
Русский
Мы в соцсетях
О застройщике

В Ассоциацию Застройщиков входят ведущие строительные компании более чем в 18 странах мира. Это даёт возможность получить доступ к объектам недвижимости напрямую от застройщиков в режиме "одного окна" и бесплатное сопровождение на всех этапах сделок. Свяжитесь с нами для получения консультации и информации о выгодных предложениях, условиях приобретения, рассрочках, скидках, акциях и других возможностях. 

Услуги

Консультации по выбору стран для приобретения недвижимости. 

Подбор объектов недвижимости для ваших целей.  

Составление стратегий инвестирования в недвижимость от 50000 $. 

Сопровождение на всех этапах сделок. 

 

 

Наши агенты в Грузии
Андрей Селимов
Андрей Селимов
24 объекта
Другие застройщики
KASKO GROUP
Строительная компания KASKO имеет многолетний опыт реализации проектов в сфере строительства. Компания была основана в 2011 году в Грузии в Батуми, и отличается не только высококачественным строительством, но и сдачей проектов с опережающим сроком. Наша команда – это профессионалы которые выполняют все этапы работ от разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. Клиентами компании являются инвесторы из 70 стран мира. А за 8 лет было реализовано более 100000 кв.м жилого строительства. Проекты компании расположены в лучших локациях Грузии и максимально востребованы среди туристов. Компания KASKO является гордостью города Батуми, так как основными покупателями апартаментов и квартир являются местные жители города, которые с доверием относятся к компании, как к надежному застройщику. Стоит отметить достаточно большой процент инвесторов с России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Израиля и т. д. Компания KASKO обладает престижными наградами в сфере Девелопмента. Офисы KASKO расположены в 5 странах мира и каждый месяц для инвесторов организовываются поездки за недвижимостью в Грузию. Партнерами компании являются BI Management, KONE, GEOLN.COM.
BATUMI VIEW APARTMENTS

История инвестиционной компании ООО "Recan Group Georgia" на территории Грузии начинается с 2014 года.

Компания находиться во владении брендированной сети компании Rekan Group и Hawkary Group. Основная деятельность компании строительство жилых и торговых комплексов. Фундаментальными факторами успешной деятельности нашей компании является использование в строительстве только проверенных европейских технологий и добротных сертифицированных материалов, верные стратегические решения, эффективный менеджмент и защита интересов покупателей.

Наша цель – создать для вас и для вашей семьи максимально комфортные условия для жизни , мы стремимся быть связанными с высокими стандартами строительства и внести весомый вклад в развитие инфраструктуры города.

Citron Group

 «Цитрон Групп» имеет большой опыт на строительном рынке Батуми. В данный момент компания реализует два девелоперских проекта: «Цитрон Резиденс Батуми» и «Цитрон Резиденс Чакви». Также, с именем компании связано и строительство одного из самых необычных комплексов для отдыха в Батуми,  «Цитрон Коттедж».

Компания реализовала несколько совместных проектов с крупным девелопером «H Group», который известен такими проектами как: «Seventh Heaven», «Alley Palace».

Dreamland Oasis Chakvi

Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей  собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не выходя за пределы комплекса.

В комплексе есть объекты как для активного отдыха, так и для расслабляющего. К ним относятся бассейны, аквапарк, бары и рестораны, детские игровые площадки, охраняемый пляж, бульвар, боулинг, игровой зал, кинотеатры 3D, 7D и 9D, теннисные корты, футбольное поле, баскетбольная и воллейбольная площадки, кальянная, караоке и др.

Проект Dreamland Oasis в Аджарии осуществляется при участии крупнейшей европейской инвестиции. Учредителем является Австрийская компания «Albereta», которой принадлежит 82,7% акций, остальные 17,3% акций принадлежат Грузинским инвесторам. На данном этапе инвестиции в проект превышают 70 миллионов долларов США, а к 2023 году общая сумма инвестиций составит около 94 миллионов долларов США. После завершения проекта Dreamland Oasis Chakvi, компания планирует реализовать крупные проекты в других регионах Грузии

Grand Maison Calligraphy Towers Batumi

“Grand Maison”- это строительная и инвестиционная компания.  

Realting.com
Перейти