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Scene Villas Development

Индонезия, Kaba-Kaba, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Индонезия
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Scene Villas Development
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
scenebali.com/kabakaba/ru
О застройщике

Наш девелоперский опыт в элитном сегменте составляет более 10 лет. Мы придерживаемся самых высоких стандартов в строительстве и знаем, как выстраивать и контролировать строительный процесс. Наша управляющая компания может взять на себя управление вашей недвижимостью с доходностью до 20% годовых. Ваши инвестиции защищены страховой компанией Allianz от форс-мажорных ситуаций. Мы предоставляем полное юридическое сопровождение сделок. В итоге вы получаете высочайшее качество строительства и отделки, которое с годами будет только дорожать. Мы строим объекты, которые простоят срок контракта!

Наши агенты в Индонезия
Ансар Давыдов
Ансар Давыдов
Другие застройщики
Samahita Group
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Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли. Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.

Aviator
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Мы начали современное строительство апарт-отеля в Кангу, самом многообещающем месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 апартаментов в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать $ 2500 – 4000 в месяц от арендаторов для каждой квартиры.

 

Современная квартира

Площадь: 32 – 50м2

Спальня, гостиная, кухня, ванная комната, мебель, бытовая техника, телевизор набор, посуда и постельное белье. Готов к заселению.

Ilot Property Baly
Новостройки 2 Жилая недвижимость 2

С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.

С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.

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