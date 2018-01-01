О застройщике

Наш девелоперский опыт в элитном сегменте составляет более 10 лет. Мы придерживаемся самых высоких стандартов в строительстве и знаем, как выстраивать и контролировать строительный процесс. Наша управляющая компания может взять на себя управление вашей недвижимостью с доходностью до 20% годовых. Ваши инвестиции защищены страховой компанией Allianz от форс-мажорных ситуаций. Мы предоставляем полное юридическое сопровождение сделок. В итоге вы получаете высочайшее качество строительства и отделки, которое с годами будет только дорожать. Мы строим объекты, которые простоят срок контракта!