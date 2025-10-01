  1. Realting.com
Грузия,
;
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
maps.app.goo.gl/cMVDdLaZjcKditr17
Мы в соцсетях
О застройщике

Process Group 2025 LLC — современный девелопер в Батуми. Компания зарегистрирована в 2018 году и активно работает на рынке недвижимости с 2022 года.

Мы делаем ставку на технологии и качество. В наших проектах предусмотрены смарт-парковки, высокотехнологичные лифты, современные инженерные системы и надёжные решения для безопасности.

Флагманский проект — жилой комплекс Orbeliani Residence на улице Сулхан-Саба Орбелиани, 28. Сдача запланирована на декабрь 2026 года. Уже сегодня доступны квартиры в трёх вариантах:

• чёрный каркас — свобода для собственного дизайна;

• белый каркас — готовая основа для быстрого ремонта;

• под ключ — квартиры для немедленного заселения.

Для покупателей действуют гибкие условия оплаты:

• 100% предоплата со скидкой;

• рассрочка до 20 сентября 2027 года без процентов;

• оплата в три этапа: 40% — 30% — 30%.

Мы развиваем не только дома, но и инфраструктуру. Более 700 м² выделено под коммерческие площади, до 1000 м² — под благоустройство территории. Это делает проект удобным для жизни и выгодным для инвестиций.

Process Group приглашает к сотрудничеству инвесторов и частных покупателей. Это не просто квартиры в Батуми — это новый уровень жизни и уверенность в будущем.

Способы расчётов с Process Group 2025 LLC:

  • 100% предоплата — выгодная цена со скидкой;
  • Рассрочка до 20 сентября 2027 года — без процентов, удобный график;
  • Три этапа (40%-30%-30%) — оплата частями в ходе строительства.

Мы предлагаем гибкость для каждого клиента: выбирайте тот вариант, который подходит именно вам.

Отдел продаж:
Планируемая дата сдачи объекта: 31.12.2026
Последний платёж: 30.09.2027

Услуги

Отделка “белый каркас”, м²: $100 - Штукатурка стен, стяжка пола, разводка электрики и сантехники

Отделка "Под ключ", м²: $350 - Полный ремонт с индивидуальным дизайн-проектом

Smart-паркинг, 22 места: $15000 - Двухуровневая парковка на заднем дворе дома

Техническое обслуживание парковки
Уборка территории и вывоз мусора
Комерческой площади, м²: $20 - Аренда

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 02:28
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
10:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Наши агенты за границей
Нукри Шавадзе
Нукри Шавадзе
