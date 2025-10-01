Process Group 2025 LLC — современный девелопер в Батуми. Компания зарегистрирована в 2018 году и активно работает на рынке недвижимости с 2022 года.
Мы делаем ставку на технологии и качество. В наших проектах предусмотрены смарт-парковки, высокотехнологичные лифты, современные инженерные системы и надёжные решения для безопасности.
Флагманский проект — жилой комплекс Orbeliani Residence на улице Сулхан-Саба Орбелиани, 28. Сдача запланирована на декабрь 2026 года. Уже сегодня доступны квартиры в трёх вариантах:
• чёрный каркас — свобода для собственного дизайна;
• белый каркас — готовая основа для быстрого ремонта;
• под ключ — квартиры для немедленного заселения.
Для покупателей действуют гибкие условия оплаты:
• 100% предоплата со скидкой;
• рассрочка до 20 сентября 2027 года без процентов;
• оплата в три этапа: 40% — 30% — 30%.
Мы развиваем не только дома, но и инфраструктуру. Более 700 м² выделено под коммерческие площади, до 1000 м² — под благоустройство территории. Это делает проект удобным для жизни и выгодным для инвестиций.
Process Group приглашает к сотрудничеству инвесторов и частных покупателей. Это не просто квартиры в Батуми — это новый уровень жизни и уверенность в будущем.
Способы расчётов с Process Group 2025 LLC:
Мы предлагаем гибкость для каждого клиента: выбирайте тот вариант, который подходит именно вам.
Отдел продаж:
Планируемая дата сдачи объекта: 31.12.2026
Последний платёж: 30.09.2027
Отделка “белый каркас”, м²: $100 - Штукатурка стен, стяжка пола, разводка электрики и сантехники
Отделка "Под ключ", м²: $350 - Полный ремонт с индивидуальным дизайн-проектом
Smart-паркинг, 22 места: $15000 - Двухуровневая парковка на заднем дворе дома
Техническое обслуживание парковки
Уборка территории и вывоз мусора
Комерческой площади, м²: $20 - Аренда