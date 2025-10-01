О застройщике

Process Group 2025 LLC — современный девелопер в Батуми. Компания зарегистрирована в 2018 году и активно работает на рынке недвижимости с 2022 года.

Мы делаем ставку на технологии и качество. В наших проектах предусмотрены смарт-парковки, высокотехнологичные лифты, современные инженерные системы и надёжные решения для безопасности.

Флагманский проект — жилой комплекс Orbeliani Residence на улице Сулхан-Саба Орбелиани, 28. Сдача запланирована на декабрь 2026 года. Уже сегодня доступны квартиры в трёх вариантах:

• чёрный каркас — свобода для собственного дизайна;

• белый каркас — готовая основа для быстрого ремонта;

• под ключ — квартиры для немедленного заселения.

Для покупателей действуют гибкие условия оплаты:

• 100% предоплата со скидкой;

• рассрочка до 20 сентября 2027 года без процентов;

• оплата в три этапа: 40% — 30% — 30%.

Мы развиваем не только дома, но и инфраструктуру. Более 700 м² выделено под коммерческие площади, до 1000 м² — под благоустройство территории. Это делает проект удобным для жизни и выгодным для инвестиций.

Process Group приглашает к сотрудничеству инвесторов и частных покупателей. Это не просто квартиры в Батуми — это новый уровень жизни и уверенность в будущем.

—

Способы расчётов с Process Group 2025 LLC:

100% предоплата — выгодная цена со скидкой;

Рассрочка до 20 сентября 2027 года — без процентов, удобный график;

Три этапа (40%-30%-30%) — оплата частями в ходе строительства.

Мы предлагаем гибкость для каждого клиента: выбирайте тот вариант, который подходит именно вам.

Отдел продаж:

Планируемая дата сдачи объекта: 31.12.2026

Последний платёж: 30.09.2027