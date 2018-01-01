Бечичи, Черногория

Сдача в: 2024

Комплекс расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Наши архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие.

Особенность комплекса в том, что он находится в 15 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 30 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час.

К услугам жильцов бассейн на крыше и местом для роштиля, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 102 места с системой SingleUp, индивидуальные кладовки и уютный внутренний двор с детской площадкой и фонтаном.