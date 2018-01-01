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ALK MONTENEGRO

Черногория, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130
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ALK MONTENEGRO
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.alkmontenegro.com
О застройщике

Компания ALK Montenegro OOO входит в состав инвестиционно‐строительного холдинга полного цикла ALK Company, который успешно работает по всему миру с 1981 года. За это время только в России мы построили более 20.000.000м2 в более чем 550 зданиях различного назначения. На сегодняшний день ALK Company один из крупнейших застройщиков России и Сербии.

Услуги

Строительство и продажа объектов неджвижимости выского класса

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
VUELO SOBRE BECICI
Жилой комплекс VUELO SOBRE BECICI
Бечичи, Черногория
Сдача в: 2024
Застройщик: ALK MONTENEGRO

Комплекс расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Наши архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие.

Особенность комплекса в том, что он находится в 15 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 30 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час.

К услугам жильцов бассейн на крыше и местом для роштиля, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 102 места с системой SingleUp, индивидуальные кладовки и уютный внутренний двор с детской площадкой и фонтаном.

Наши агенты в Черногории
Solovyeva Natalia
Solovyeva Natalia
Другие застройщики
Montenegro Luxury Hotels and Resorts

Консалтинговая фирма Apex Capital Partners Corporation специализируется на инвестиционном консалтинге и управлении частным капиталом состоятельных клиентов со всего мира. В перечень комплексных услуг APEX входит помощь в получении второго гражданства и иммиграция, управление частным капиталом и активами, финансовые услуги, а также продажа и строительство международной недвижимости.

Alseir Properties

Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории. 

Сфера деятельности:

- проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов

- реконструкция объектов 

- управление инвестициями в строительство и недвижимость

- продажа недвижимости

Панорама Тиват
Воплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет. Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.
MS Invest

Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великолепный вид на море: либо в сторону аутентичного Старого города Будвы, либо пляжа Бечичи и живописного острова Святой Стефан, который является визитной карточкой страны. Под зданием проходит тоннель, ведущий на набережную Будвы - основное место пеших прогулок вдоль моря.

Emerland Residence

Новые апартаменты класса люкс на территории района Белиши в центре города. Количество домов в жилом комплексе – 4. Пляж находится в 20 минутах пешком / 900 метров по прямой. Центр города в шаговой доступности – от бульвара от Мэрии до района Белиши город строит мост над путями железной дороги. Апартаменты в Баре, в близости берега Адриатического моря приносят владельцам 5-7% пассивного дохода от сдачи в аренду.

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