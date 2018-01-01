ALK MONTENEGRO
Черногория, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2021
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Crnogorski
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О застройщике
Компания ALK Montenegro OOO входит в состав инвестиционно‐строительного холдинга полного цикла ALK Company, который успешно работает по всему миру с 1981 года. За это время только в России мы построили более 20.000.000м2 в более чем 550 зданиях различного назначения. На сегодняшний день ALK Company один из крупнейших застройщиков России и Сербии.
Услуги
Строительство и продажа объектов неджвижимости выского класса
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