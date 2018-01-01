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Budva Investment Montenegro

Черногория, Будва, Медитеранска 20
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Budva Investment Montenegro
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Веб-сайт
Веб-сайт
portobudvaestate.me/ru
О застройщике

Budva Investment Montenegro – инвестиционная компания, успешно развивающая инвестиционные проекты с 2009 года в Черногории.

Инвестируя в наши проекты, клиенты покупают недвижимость по цене на 30-50% ниже рыночной, так как  они инвестируют на стадии строительства.  Рентабельность инвестиций  8%, 10% и 20% в год, независимо от того, какой объект они выберут. Инвестировать в недвижимость с высоким доходом от сдачи в аренду, наши клиенты имеют возможность вернуть инвестиции в период от 5 до 10 лет и наслаждаться пассивным доходом. В строительстве мы используем натуральные экологически чистые материалы высшего класса из Европы и наши объекты уникальны по дизайну интерьера, качества и услуг  которые мы предоставляем нашим клиентам. Мы индивидуально подходим ко вкусам наших клиентов в дизайне интерьера, который они хотели бы иметь в собственной квартире. Для всех квартир и коммерческих помещений наша компания обеспечивает обслуживание и услуги по аренде  круглый год. Для наших клиентов наша компания предоставляет финансовые отчеты по объектам недвижимости наших клиентов. Также наша команда профессионалов поддерживает наших клиентов во всех юридических и денежных переводах. Предоставляет услуги по покупке недвижимости в Черногории.

Мы также обеспечиваем поддержку программ экономического паспорта и проживания для наших клиентов.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами.

Услуги

Мы предоставляем нашим клиентам услуги:

Инвестиции:

  • Аренда квартир и нежилых помещений от Вашего имени круглый год
  • Полностью меблированные апартаменты для аренды в 5-звездочном отеле
  • Сервис отеля с 5 звездами (Бронирование, Ресепшн, Консьерж, Коридорный, Уборка номеров, Обслуживание в номерах, Домашний мастер, 3 ресторана, Spa & Wellness)
  • Услуги по оплате коммунальных платежей от вашего имени в течении года
  • Создание финансовых отчетов для клиентов, чьи квартиры сданы в аренду ежемесячно и ежегодно
  • Содержание и уборка квартиры
  • Подготовка документов для подписания операций купли-продажи
  • Услуги профессионального переводчика

Услуги для клиентов, которые покупают недвижимость:

  • Дизайн интерьера квартир (стен, полов, потолков и ванных комнат) включен в стоимость квартиры
  • Возможность полной комплектации мебелью и техникой
  • Управление недвижимостью и услуги по перепродаже Вашей недвижимости
  • Услуги переводчика

Туристические услуги:

  • Организация групповых или индивидуальных туров
  • Аренда автомобилей и яхт
  • Услуги трансфера
  • Управленческие Услуги

Alart Center – Budva CG – управляющая компания (Alart Center Family Home Manager), которая предоставляет полный спектр услуг, как для клиентов недвижимости, так и для тех, кто подал заявку.Компания ALART CENTER – BUDVA CG предоставляет уникальный подарочный сервис всем покупателям, купившим недвижимость у нас.

Управляющая компания предоставляет вам менеджера по обслуживанию, который покажет вам 4-5 самых надежных и наиболее продвинутых мебельных магазинов, потому что у нас есть особо выгодные условия сотрудничества с большинством из них. Мебель должна быть доставлена в квартиру или нежилое помещение в течении указанного периода времени,  согласовав с  владельцем недвижимости срок её доставки.

Вместо вас Alart Center Manager может следить и контролировать процесс доставки и сборки мебели, чтобы сэкономить ваше  время и деньги:

  • Уборка и поддержание чистоты квартир, нежилых помещений и мест общего пользования.
  • Изготовление финансовых отчетов для клиентов, которые арендуют квартиры и нежилые помещения ежемесячно и ежегодно
  • Вентиляция помещений и пускание водопроводной воды во избежание застоя.
  • Трансфер по прибытии и отъезде из Черногории, или в любое место по запросу.
  • Реконструкция, поставка и обслуживание комуникационных систем (электричество, канализация, водоснабжение, вентиляция и кондиционирование, спутниковое телевидение).
  • Фото отчеты владельцу
  • Содержание и уход за зелеными насаждениями на общей территории
  • Организация мероприятий, в том числе экскурсии, рыбалка, охота или прокат автомобилей.

Услуги, предлагаемые покупателям, которые купили квартиры

В целях предоставления полного спектра услуг и удовлетворения потребностей наших клиентов, ALART CENTER – BUDVA CG предоставляет услуги для владельцев квартир. Накопленный опыт за многие  годы нашей компанией позволяет нам с уверенностью  гарантировать вам высокое качество обслуживания!

 Вот перечень оплаты коммунальных услуг:

  • Тестирование и управление комуникациоными системами
  • Подготовка недвижимости к приезду собственника
  • Фото отчет о собственности каждый месяц
  • Трансфер в / из аэропорта или в любое место, в соответствии с потребностями клиента
  • Дополнительные услуги по просьбе владельца
  • Уборка парковки и лестниц
  • Уход за газоном и фасадом
  • Чистота ограждений вокруг участка и их содержание в хорошем состоянии;
  • Полная функциональность освещения в местах общего пользования и своевременная замена лампочек
  • Контроль и обслуживание систем водопровода и канализации.
  • Услуги регулярной оплаты общих затрат на электроэнергию и воду;
  • Проверка кровельного покрытия;
  • Осмотр объекта будет проводиться на регулярной основе, чтобы обнаружить любые изменения / различия в местах общего пользования и внешней поверхности здания;
  • Осмотр и обслуживание гаражных ворот;
  • Осмотр и обслуживание 8 лифтов;
  • Проверка и обслуживание домофонных систем;
  • Проверка и обслуживание кабельного и спутникового телевидения;
  • Представитель управляющей компании 24 часа на месте;
  • Другие услуги, которые не перечислены выше, но необходимы для нормального использования объекта, а также для его жителей.
  • Рессепшен и услуги бронирования
  • Услуги консьержа.
  • Room – сервиc
  • Прачечная
  • Рестораны и бары.
  • СПА центр
  • Это первая продажа от инвестора, и налог на недвижимость в размере 3% НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ!
  • Мы даем вам возможность выбрать площадь, планировку и дизайн нежилых помещений и квартир в соответствии с вашими потребностями.
  • Бесплатные юридические услуги и регистрация
  • 30 лет гарантии на фасад
  • 10 лет гарантии на строительные работы
  • За нежилое помещение мы даем вам возможность платить в рассрочку до 12 месяцев, а за квартиры до 24 месяцев.

 

Квартиры
Смотреть все 57 объектов
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12
Продается квартира с 1 спальней в Бечичи Площадь квартиры 50м2 и расположена на 12 этаже.…
€235,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Херцег-Нови
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Апартаменты С9 Квартира с 1 спальней, расположенная на 2-м этаже, площадью 48,50 м2 + тер…
€283,245
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 5
Продуманная  и удобная ,меблированная квартира, расположенная на пятом этаже жилого и коммер…
€500,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 10/11
4 соединенных студии В803, с возможным разделением на 4 студии  на 10 этаже , жилая площадь …
€850,000
Дома
Смотреть все 13 объектов
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Эксклюзивный Дом на первой линии моря,расположен в Савине (Герцег-Нови), его площадь 180 ква…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Котор, Черногория
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Котор
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
На продажу – Вилла в Костанице, с выходом на частный пляж и бассейн. Вилла имеет площадь …
€750,000
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 175 м²
Будва, Комошевина, Видиковац, на продажу три роскошные виллы: A, B и C. Виллы A и B идентичн…
€1,20 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 13 объектов
Инвестиционная с балконом, с видом на море, с гаражом в Котор, Черногория
Инвестиционная с балконом, с видом на море, с гаражом
Котор
У нас есть возможность предложить вам наш девелоперский проект в Ластве Грбальска: Это ун…
€8,00 млн
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L18, площадь 95.51 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходну…
€859,590
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L17,площадь 98.68 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходную…
€888,120
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови
Площадь 400 м²
Добро пожаловать, на замечательную виллу с 2-мя причалами для лодок, и парковкой для автомоб…
€3,50 млн
Наши агенты в Черногории
Анна Голубович-Рамай
Анна Голубович-Рамай
84 объекта
Другие застройщики
Панорама Тиват
Воплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет. Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.
Emerland Residence

Новые апартаменты класса люкс на территории района Белиши в центре города. Количество домов в жилом комплексе – 4. Пляж находится в 20 минутах пешком / 900 метров по прямой. Центр города в шаговой доступности – от бульвара от Мэрии до района Белиши город строит мост над путями железной дороги. Апартаменты в Баре, в близости берега Адриатического моря приносят владельцам 5-7% пассивного дохода от сдачи в аренду.

Alseir Properties

Компания основана в 2009 году, работает на рынке недвижимости Черногории. 

Сфера деятельности:

- проектирование и строительство коммерческих и жилых объектов

- реконструкция объектов 

- управление инвестициями в строительство и недвижимость

- продажа недвижимости

Montenegro Sun Realty
Наша компания на протяжении 15 лет занимается строительством в Черногории. Мы - инвестор, застройщик и продавeц в одном лице. Мы продаем построенную недвижимость напрямую. Наши клиенты получают полный спектр юридических услуг, рассрочки платежей и кредиты.   Все предлагаемые для продажи объекты являются собственностью нашей компании.
The Developer Catareos d.o.o.

Основательница компании Карин Хичкок с 2008 года живет в Черногории и имеет два гражданства: Франции и Великобритании. Закончив в 2002 году обучение в Университете Сорбонны по программе «Бизнес и Финансы», она несколько лет занималась ювелирным бизнесом в Лондоне и Париже (2002-2005), а затем переехала в Черногорию. В 2009 году Карин Хичкок работала менеджером только что открывшейся марины для суперяхт Porto Montenegro в Тивате. Затем начала собственный бизнес по застройке недвижимости Catareos и построила первый комплекс из 12 роскошных экологичных апартаментов Tivat Heights Residences на холмах с видом на Тиватский залив. Она также основала дополнительную компанию Rentals Montenegro по аренде недвижимости на длительный срок, чтобы помочь растущему числу эмигрантов найти жилье для проживания в Черногории. Благодаря специализации на долгосрочной аренде жилья для эмигрантов Карин Хичкок стала необъемлемым экспертом. Именно она увидела спрос на небольшие квартиры, которые до сих пор остаются редкостью на рынке недвижимости. Поэтому Карин Хичкок запустила концепцию «мини-кондоминиумов». В первом здании мини-кондоминиумов еще до начала строительных работ было продано 95% квартир. На данный момент наша компания готовится к строительству нового проекта, где мы в очередной раз представим новый для рынка продукт – отдельно расположенные отвечающие принципам устойчивого развития дома. Новый проект называется «Мой крохотный дом» и будет реализован в двух городах Черногории: Кавач и Колашин.

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