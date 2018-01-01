О застройщике

Budva Investment Montenegro – инвестиционная компания, успешно развивающая инвестиционные проекты с 2009 года в Черногории.

Инвестируя в наши проекты, клиенты покупают недвижимость по цене на 30-50% ниже рыночной, так как они инвестируют на стадии строительства. Рентабельность инвестиций 8%, 10% и 20% в год, независимо от того, какой объект они выберут. Инвестировать в недвижимость с высоким доходом от сдачи в аренду, наши клиенты имеют возможность вернуть инвестиции в период от 5 до 10 лет и наслаждаться пассивным доходом. В строительстве мы используем натуральные экологически чистые материалы высшего класса из Европы и наши объекты уникальны по дизайну интерьера, качества и услуг которые мы предоставляем нашим клиентам. Мы индивидуально подходим ко вкусам наших клиентов в дизайне интерьера, который они хотели бы иметь в собственной квартире. Для всех квартир и коммерческих помещений наша компания обеспечивает обслуживание и услуги по аренде круглый год. Для наших клиентов наша компания предоставляет финансовые отчеты по объектам недвижимости наших клиентов. Также наша команда профессионалов поддерживает наших клиентов во всех юридических и денежных переводах. Предоставляет услуги по покупке недвижимости в Черногории.

Мы также обеспечиваем поддержку программ экономического паспорта и проживания для наших клиентов.

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