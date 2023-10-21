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Таунхаусы в Tsada, Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с furnishings в Цада, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€395,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Цада, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€390,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Цада, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€395,000

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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