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Таунхаусы с бассейном в Пафос, Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€318,000
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€359,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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