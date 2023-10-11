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Виллы с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€700,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€8,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Этот красивый отель расположен на холмах района Лайки в Лимассоле и име…
€1,48 млн

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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