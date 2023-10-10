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Виллы с видом на море в Сообщество Мандрия, Кипр

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 173 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€429,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 173 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000

Параметры недвижимости в Сообщество Мандрия, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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