Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Dromolaxia-Meneou Municipality
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Dromolaxia-Meneou Municipality, Кипр

Dromolaxia
5
Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dromolaxia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€2,04 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dromolaxia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€417,850
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dromolaxia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€421,974

Типы недвижимости в Dromolaxia-Meneou Municipality

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Dromolaxia-Meneou Municipality, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти