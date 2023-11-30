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Виллы в Раб, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с Spalni в Kampor, Хорватия
Вилла 6 спален с Spalni
Kampor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
€1,50 млн
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