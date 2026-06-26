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Виллы с садом в Коста-Рике

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Puriscal, Коста-Рика
Вилла 10 комнат
Puriscal, Коста-Рика
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Продажа напрямую от владельца = Оазис мечты, дом с гостевым домом, бассейном и подогретым в…
$980,000
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Параметры недвижимости в Коста-Рике

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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