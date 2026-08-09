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Особняки в Коста-Рике

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2 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Особняк 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Hacienda Cocobolo - это роскошное поместье, сочетающее южную испанскую архитектуру с прибреж…
$1,95 млн
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Особняк 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Особняк 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Добро пожаловать в El Palacete Flamingo, исключительную роскошную резиденцию, величественно …
$4,40 млн
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Параметры недвижимости в Коста-Рике

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