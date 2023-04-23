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Коммерческая недвижимость в Саки, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Саки, Украина
Коммерческая
Саки, Украина
12 600 м² Количество этажей 3
€ 7,209,480
Действующий санаторий для родителей и детей,  г. Саки - 5 млн. дол.   Цена с…
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