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Коммерческая недвижимость в Швейцарии

Вале
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10 объектов найдено
Коммерческая 7 спален с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Baar, Швейцария
Коммерческая 7 спален с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Baar, Швейцария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 15
Penthouse - Офис 400 sqm plus 17sqm office/hobbyraum & 2 PP TG, 6300 Zug Richtpreis: VHB: CH…
€11,00 млн
Офис 10 комнат с лифтом, с видом на море, с гаражом в Цуг, Швейцария
Офис 10 комнат с лифтом, с видом на море, с гаражом
Цуг, Швейцария
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 21
Офисные помещения площадью 388 м2 расположены на 21-м этаже здания Parktower в центре города…
€11,00 млн
Коммерческая с Nadezhnye investicii v Shveycariyu, с otel v Shvecarii, с otel v Shveycarii в Санкт-Мориц, Швейцария
Коммерческая с Nadezhnye investicii v Shveycariyu, с otel v Shvecarii, с otel v Shveycarii
Санкт-Мориц, Швейцария
Площадь 8 230 м²
Пакет из 4 отелей в элитном горнолыжном курорте Швейцарии – Санкт-Морице. Общее кол-во но…
€49,00 млн
Отель в Женева, Швейцария
Отель
Женева, Швейцария
Площадь 7 700 м²
Швейцария г.Женева   Отель-замок на берегу озера   Историчес…
€79,73 млн
Доходный дом в Женева, Швейцария
Доходный дом
Женева, Швейцария
Площадь 2 415 м²
Швейцария г.Женева   Коммерческое здание на Rue du Rhone   У…
€75,25 млн
Коммерческая в Nendaz, Швейцария
Коммерческая
Nendaz, Швейцария
Очень известный пиццерия на популярном горнолыжном курорте. Бар был открыт в 1984 году, а пи…
€1,60 млн
Коммерческая с Spalni в Сьон, Швейцария
Коммерческая с Spalni
Сьон, Швейцария
Ресторан находится в 10 минутах езды от центра столицы кантона, города Сион, и расположен на…
€2,01 млн
Ресторан, кафе в Шаффхаузен, Швейцария
Ресторан, кафе
Шаффхаузен, Швейцария
Площадь 200 м²
€550,000
Отель в Цюрих, Швейцария
Отель
Цюрих, Швейцария
Площадь 22 600 м²
€161,00 млн
Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Leuk, Швейцария
Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Leuk, Швейцария
Количество спален 24
Площадь 9 600 м²
Замечательный отель с прекрасным рестораном был построен в 1992 году и является самым новым …
€3,30 млн

Недвижимость в Швейцарии: привлекательность, правила покупки, цены

Символ высокого качества, стабильности и надежности – именно так характеризуется Швейцария, что оправдывает любые инвестиции здесь, включая приобретение недвижимости. Даже в периоды всеобщего европейского кризиса спрос на швейцарские дома, шале, квартиры и виллы не падает, а цены на них ежегодно возрастают на несколько процентов, что, к слову, совсем не удивительно.

Почему швейцарская недвижимость пользуется популярностью?

Купить жилье в этой европейской стране – мечта многих людей, желающих обеспечить себе уверенность в будущем. Помимо расположения на фоне альпийских пейзажей и экологически чистой обстановки, к числу преимуществ покупки швейцарской недвижимости относятся:

  • экономическая стабильность страны;
  • высококачественная медицина и образование;
  • надежность капиталовложения;
  • более низкое, в сравнении с другими европейскими странами, налогообложение

Наиболее востребовано жилье вблизи озер и на горнолыжных курортах, что связано как с удобным расположением, так и с возможностью получения прибыли от сдачи в аренду. Женевское озеро и Лугано – самые популярные места покупки виллы, домов и квартир в Швейцарии. Но для иностранцев существует ряд нюансов, усложняющих осуществление сделки.

Недвижимость в Швейцарии для иностранцев

Большую часть страны занимают альпийские горные просторы, малопригодные для строительства. Подходящей для застройки земли здесь мало и самим швейцарцам. Поэтому купить недвижимость в Швейцарии – задача довольно проблематичная для иностранцев. Власти страны предъявляют очень жесткие требования, существенно суживающие круг возможностей для зарубежных инвесторов:

  • без постоянного ВНЖ в стране нельзя купить жилье с целью инвестиций;
  • для приобретения недвижимости в крупных центрах страны необходимо ВНЖ;
  • иностранцам без ВНЖ доступно для покупки жилье для личного отдыха (нельзя сдавать в аренду) в ограниченном ряде кантонов (в основном «немецких» и «французских»), где выдаются квоты;
  • оформление покупки жилой недвижимости разрешается только на физлицо, причем на семью — один объект площадью не более 200 кв. м (при наличии ВНЖ – не более 3000 кв. м);
  • продать жилье можно не ранее чем через 5 лет после его покупки (если позже, то налог при продаже будет меньше).

Зато на приобретение коммерческой недвижимости в стране нет никаких ограничений для любых категорий покупателей. Доход с нее выше, а перепродать ее можно в любое время. Но стоит учитывать, что приобретенная недвижимость не гарантирует получения гражданства.

Основные факторы, влияющие на формирование стоимости недвижимости

Хотя в стране преобладает элитная недвижимость, есть здесь и сравнительно дешевые варианты. Всё зависит от расположения. В Женеве и Лозанне жилье относится к люкс-классу, и цена квартиры здесь начинается от 2,5-3,5 млн. евро, тогда как в Монтре можно найти варианты за 1,3-1,5 млн. евро. В Санкт-Мориц или Давосе стоимость шале без ремонта обойдется не менее чем в 8 млн. евро, а небольшой квартиры на окраине – от 3 млн. евро.

Квартиры эконом-класса в стране могут стоить от 3,5 до 8 тысяч долларов за 1 кв. м, а в элитных новостройках – от 10 тысяч. Вблизи горнолыжных курортов эти расценки будут выше минимум в 2 раза.

В ценовой политике играет роль и тип жилья. Расценки на покупку скромного шале в стране могут стартовать от 300 тысяч евро, а для элитного – от 3 млн. евро до пяти и выше. Стартовая цена старинной виллы – от 2,5 млн. евро. На домик в Берне нужно накопить минимум 1 млн. евро, а двухкомнатная и трехкомнатная квартира в тихом его районе могут обойтись в 200-250 тысяч евро.
 

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