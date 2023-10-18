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Коммерческая недвижимость в Коста-дель-Маресме, Испания

рестораны
3
4 объекта найдено
Отель с лифтом в Коста-дель-Маресме, Испания
Отель с лифтом
Коста-дель-Маресме, Испания
Площадь 2 732 м²
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
€5,00 млн
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Ресторан в первой линии моря в красивом городе Сант Поль де Мар на побережье Коста Ма…
€270,000
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Ресторан в первой линии моря в красивом городе Санта Сюзанна на побережье Коста Марезм…
€550,000
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Бар-пиццерия в центре города Вилассар де Мар на побережье Коста Марезме. Отличное мес…
€450,000
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