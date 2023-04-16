Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Выборгский район

Купить коммерческую недвижимость в Выборгский район, Россия

Полянское сельское поселение
2
Выборг
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Полянское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Полянское сельское поселение, Россия
€ 3,313
Продается участок 10 соток по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО " Полянск…
Коммерческаяв Полянское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Полянское сельское поселение, Россия
€ 3,313
Продается участок 10 соток по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО " Полянск…
Офисв Выборг, Россия
Офис
Выборг, Россия
111 м²
€ 87,236
Арт. 19145080 Уважаемые покупатель! Предлагаем Вам отличное коммерческое помещение в цен…

Параметры недвижимости в Выборгский район, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти