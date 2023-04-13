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Купить коммерческую недвижимость в Всеволожский район, Россия

Novodevyatkinskoe selskoe poselenie
1
Rahinskoe gorodskoe poselenie
1
Город Всеволожск
1
Новое Девяткино
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Ириновка, Россия
Коммерческая
Ириновка, Россия
18 670 м²
€ 875,671
Арт. 35682014 Предлагаем Вашему вниманию коммерческий объект - бывшую свиноферму для разв…
Коммерческаяв Всеволожск, Россия
Коммерческая
Всеволожск, Россия
70 000 м²
€ 9,865,152
Арт. 36899742. Предлагается к продаже уникальный Объект в «Золотом треугольнике» г. Всеволож…
Коммерческаяв Новое Девяткино, Россия
Коммерческая
Новое Девяткино, Россия
€ 665,066
Редкое предложение! Продается коммерческая земля со зданием в проездном - проходном месте в…

Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия

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