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Коммерческая недвижимость в Юго-Восточный административный округ, Россия

2 объекта найдено
Инвестиционная с двором в Юго-Восточный административный округ, Россия
Инвестиционная с двором
Юго-Восточный административный округ, Россия
Продается арендный бизнес - помещение с надежным сетевым арендатором. Помещение находится на…
€484,714
Инвестиционная с подвалом в Юго-Восточный административный округ, Россия
Инвестиционная с подвалом
Юго-Восточный административный округ, Россия
Продается готовый арендный бизнес, автосалон, автосервис. Автотехцентр представляет собой и…
€3,18 млн
Realting.com
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