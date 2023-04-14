Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ

Купить коммерческую недвижимость в Саратовская область, Россия

Саратов
42
Энгельс
5
Oktyabrskoe selskoe poselenie
1
Tatischevskoe gorodskoe poselenie
1
Безымянское сельское поселение
1
Вольск
1
Заволжское сельское поселение
1
Маркс
1
Показать больше
55 объектов найдено
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
365 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения.1 этаж - торговое помещение 200м2,(ст…
Коммерческаяв Безымянское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Безымянское сельское поселение, Россия
200 м²
Цена по запросу
Продаётся отдельностоящее коммерческое здание.Общая площадь 200 кв.м.Есть возможность увелич…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
523 м²
Цена по запросу
Продам нежилое помeщение площадью 526 м2. (Арендный бизнес).Oбъект пpедcтавляет cобой отдель…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
177 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения. Расположено на 2 этаже. Помещение бе…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
127 м²
Цена по запросу
Продается офисное помещение на первом этаже жилого дома в центре города. Закрытая территория…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение. Общая площадь 48 кв.м. Большой светлый зал, холл, санузе…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
1 286 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения в самом центре п. Юбилейный Помещени…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
1 894 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению земельный участок со зданием.  Расположение: Танкистов, д. 102а …
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
587 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение в районе Ильинской площади.Адрес: ул. Чапаева (пересечение …
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
7 212 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению встроено-пристроенное помещение в хорошем доме, мкр. «СХИ» Распол…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
777 м²
Цена по запросу
Продается административное нежилое двухэтажное здание. Кабинетная планировка. Состояние ср…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
33 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение в центре Саратова. Общая площадь 33 кв.м. Тамбур. простор…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
120 м²
Цена по запросу
Продается здание в самом центре города. Сделан косметический ремонт. Имеется парковка. Дв…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
577 м²
Цена по запросу
Продается помещение площадью 57 метров. Исторический центр города, рядом проспект Кирова. м…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
2 893 м²
Цена по запросу
Сдаётся коммерческое помещение вдоль оживленной трассы, на пересечении с ул. МосковскаяРаспо…
Ресторан, кафев Вольск, Россия
Ресторан, кафе
Вольск, Россия
5 498 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение возле Набережной Космонавтов, на улице , ведущей к новому г…
Коммерческаяв Oktyabrskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Oktyabrskoe selskoe poselenie, Россия
123 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение в цокольном этаже вдоль дороги с оживленным движением в цен…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
28 930 м²
Цена по запросу
Подаётся коммерческое помещение вдоль оживленной трассы, на пересечении с ул. МосковскаяРасп…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
2 055 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению помещение свободного назначения в центре Саратова, вдоль оживленно…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
201 м²
Цена по запросу
Продам отдельностоящее здание в районе ЦДК: магазин+ кафе (201 кв м)+ 11 соток территории  …
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
170 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению помещение свободного назначения, расположенное в жилом массиве на …
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
1 696 м²
Цена по запросу
Внимание! Выгодное вложение: имущественный комплекс - центр Заводского района, расположен…
Ресторан, кафев Татищево, Россия
Ресторан, кафе
Татищево, Россия
60 м²
Цена по запросу
Предлагаю к продаже отдельностоящее здание (бывшая водонапорная башня). Здание расположено в…
Офисв Новоузенск, Россия
Офис
Новоузенск, Россия
1 715 м²
Цена по запросу
Продажа помещения в ТЦ «Европа Сити»! Здание расположено на ул. М. Горького, 30 а (…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
159 м²
Цена по запросу
Предлагается в продажу помещение расположенное на ул. Танкистов 80.Расположено на 1 линии, п…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
450 м²
Цена по запросу
Здание в 4х уровнях (3 этажа и подвал) формат: фронт-офис расположено в центральном коридо…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
74 м²
Цена по запросу
Помещение к приобретению! Стрит Ритейл/Офис продаж,  74 кв м, перекресток  основных городс…
Складв Саратов, Россия
Склад
Саратов, Россия
1 286 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения в самом центре п. Юбилейный,Помещение…
Коммерческаяв Саратов, Россия
Коммерческая
Саратов, Россия
747 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящее трёхэтажное здание общей площадью 747.4 м2.Первая линия по ул. Ипподромная.…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
258 м²
Цена по запросу
Продается нежилое помещение, общей площадью 258 кв.м. Под офисы. Расположено на 3 этаже адми…

Параметры недвижимости в Саратовская область, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти