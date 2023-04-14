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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Купить коммерческую недвижимость в Саратовская область, Россия
Саратов
42
Энгельс
5
Oktyabrskoe selskoe poselenie
1
Tatischevskoe gorodskoe poselenie
1
Безымянское сельское поселение
1
Вольск
1
Заволжское сельское поселение
1
Маркс
1
Новоузенск
1
Приволжское сельское поселение
1
Татищево
1
городское поселение Вольск
1
городское поселение Новоузенск
1
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55 объектов найдено
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Коммерческая
Саратов, Россия
365 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения.1 этаж - торговое помещение 200м2,(ст…
Коммерческая
Безымянское сельское поселение, Россия
200 м²
Цена по запросу
Продаётся отдельностоящее коммерческое здание.Общая площадь 200 кв.м.Есть возможность увелич…
Коммерческая
Саратов, Россия
523 м²
Цена по запросу
Продам нежилое помeщение площадью 526 м2. (Арендный бизнес).Oбъект пpедcтавляет cобой отдель…
Коммерческая
Саратов, Россия
177 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения. Расположено на 2 этаже. Помещение бе…
Офис
Саратов, Россия
127 м²
Цена по запросу
Продается офисное помещение на первом этаже жилого дома в центре города. Закрытая территория…
Коммерческая
Саратов, Россия
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение. Общая площадь 48 кв.м. Большой светлый зал, холл, санузе…
Офис
Саратов, Россия
1 286 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения в самом центре п. Юбилейный Помещени…
Коммерческая
Саратов, Россия
1 894 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению земельный участок со зданием. Расположение: Танкистов, д. 102а …
Коммерческая
Саратов, Россия
587 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение в районе Ильинской площади.Адрес: ул. Чапаева (пересечение …
Коммерческая
Саратов, Россия
7 212 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению встроено-пристроенное помещение в хорошем доме, мкр. «СХИ» Распол…
Коммерческая
Саратов, Россия
777 м²
Цена по запросу
Продается административное нежилое двухэтажное здание. Кабинетная планировка. Состояние ср…
Коммерческая
Саратов, Россия
33 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение в центре Саратова. Общая площадь 33 кв.м. Тамбур. простор…
Коммерческая
Саратов, Россия
120 м²
Цена по запросу
Продается здание в самом центре города. Сделан косметический ремонт. Имеется парковка. Дв…
Коммерческая
Саратов, Россия
577 м²
Цена по запросу
Продается помещение площадью 57 метров. Исторический центр города, рядом проспект Кирова. м…
Коммерческая
Саратов, Россия
2 893 м²
Цена по запросу
Сдаётся коммерческое помещение вдоль оживленной трассы, на пересечении с ул. МосковскаяРаспо…
Ресторан, кафе
Вольск, Россия
5 498 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение возле Набережной Космонавтов, на улице , ведущей к новому г…
Коммерческая
Oktyabrskoe selskoe poselenie, Россия
123 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение в цокольном этаже вдоль дороги с оживленным движением в цен…
Коммерческая
Саратов, Россия
28 930 м²
Цена по запросу
Подаётся коммерческое помещение вдоль оживленной трассы, на пересечении с ул. МосковскаяРасп…
Коммерческая
Саратов, Россия
2 055 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению помещение свободного назначения в центре Саратова, вдоль оживленно…
Коммерческая
Саратов, Россия
201 м²
Цена по запросу
Продам отдельностоящее здание в районе ЦДК: магазин+ кафе (201 кв м)+ 11 соток территории …
Коммерческая
Саратов, Россия
170 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению помещение свободного назначения, расположенное в жилом массиве на …
Коммерческая
Саратов, Россия
1 696 м²
Цена по запросу
Внимание! Выгодное вложение: имущественный комплекс - центр Заводского района, расположен…
Ресторан, кафе
Татищево, Россия
60 м²
Цена по запросу
Предлагаю к продаже отдельностоящее здание (бывшая водонапорная башня). Здание расположено в…
Офис
Новоузенск, Россия
1 715 м²
Цена по запросу
Продажа помещения в ТЦ «Европа Сити»! Здание расположено на ул. М. Горького, 30 а (…
Коммерческая
Саратов, Россия
159 м²
Цена по запросу
Предлагается в продажу помещение расположенное на ул. Танкистов 80.Расположено на 1 линии, п…
Офис
Саратов, Россия
450 м²
Цена по запросу
Здание в 4х уровнях (3 этажа и подвал) формат: фронт-офис расположено в центральном коридо…
Коммерческая
Саратов, Россия
74 м²
Цена по запросу
Помещение к приобретению! Стрит Ритейл/Офис продаж, 74 кв м, перекресток основных городс…
Склад
Саратов, Россия
1 286 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения в самом центре п. Юбилейный,Помещение…
Коммерческая
Саратов, Россия
747 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящее трёхэтажное здание общей площадью 747.4 м2.Первая линия по ул. Ипподромная.…
Офис
Саратов, Россия
258 м²
Цена по запросу
Продается нежилое помещение, общей площадью 258 кв.м. Под офисы. Расположено на 3 этаже адми…
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