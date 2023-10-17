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Коммерческая недвижимость в округ Волковское, Россия

офисы
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7 объектов найдено
Коммерческая в округ Волковское, Россия
Коммерческая
округ Волковское, Россия
Площадь 89 м²
Арт. 53530166 Предлагаем Вашему вниманию помещение свободного назначения в самом центре Лиг…
€173,239
Офис в округ Волковское, Россия
Офис
округ Волковское, Россия
Площадь 877 м²
Арт. 46779402 в Центральном районе предлагается на продажу офисное помещение общей площадью…
€1,35 млн
Офис в округ Волковское, Россия
Офис
округ Волковское, Россия
Площадь 595 м²
Арт. 46781097 в Центральном районе предлагается на продажу офисное помещение площадью в 595…
€827,267
Офис в округ Волковское, Россия
Офис
округ Волковское, Россия
Площадь 281 м²
Арт. 46780548 в Центральном районе предлагается на продажу офисное помещение площадью в 282…
€579,087
Офис с мебелью в округ Волковское, Россия
Офис с мебелью
округ Волковское, Россия
Площадь 172 м²
Арт. 32263458 Нежилое помещение на последнем этаже с высокими потолками 3, 53 м на Невском …
€369,837
Коммерческая с мебелью в округ Волковское, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Волковское, Россия
Площадь 1 360 м²
Арт. 25024606 Предлагается в продажу здание в одной из лучших деловых локаций Центрального …
€2,81 млн
Офис с парковкой, с двором в округ Волковское, Россия
Офис с парковкой, с двором
округ Волковское, Россия
Площадь 748 м²
Арт. 4877994 ОСЗ в центре города готовое под арендный бизнес! Есть возможность достройки …
€2,24 млн
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